Донован Митчелл не просил «Юту» об обмене

Атакующий защитник «Юты» не просил руководство клуба об обмене, сообщает журналист The Athletic Тони Джонс.

«Если его обменяют, он предпочел бы одну из трех команд: «Никс», «Нетс» или «Хит», — пишет Джонс. При этом, «Никс» являются наиболее вероятным вариантом, поскольку у клуба есть активы, которые необходимы «Джаз».

Джонс отмечает, что Митчелла нельзя обменять в «Нетс», пока в составе команды есть Бен Симмонс. А у «Хит» нет активов, необходимых для сделки.

«Юта» твердо уверена в том, что она хочет получить в обмен на Митчелла – большое количество незащищенных драфт-пиков первого раунда и молодых игроков с удобными контрактами.

При этом, «Юту» устроит, если она начнет сезон с Митчеллом в составе.

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