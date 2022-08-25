Донован Митчелл не просил «Юту» об обмене

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Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл не просил руководство клуба об обмене, сообщает журналист The Athletic Тони Джонс.

«Если его обменяют, он предпочел бы одну из трех команд: «Никс», «Нетс» или «Хит», — пишет Джонс. При этом, «Никс» являются наиболее вероятным вариантом, поскольку у клуба есть активы, которые необходимы «Джаз».

Джонс отмечает, что Митчелла нельзя обменять в «Нетс», пока в составе команды есть Бен Симмонс. А у «Хит» нет активов, необходимых для сделки.

«Юта» твердо уверена в том, что она хочет получить в обмен на Митчелла – большое количество незащищенных драфт-пиков первого раунда и молодых игроков с удобными контрактами.

При этом, «Юту» устроит, если она начнет сезон с Митчеллом в составе.

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