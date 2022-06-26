Вице-президент «Финикса» сделал каминг-аут

Вице-президент по стратегии и оценке Райан Реш признался, что он гей.

29-летний функционер сообщил об этом сначала генеральному менеджеру клуба Джеймсу Джонсу, а затем и остальным сотрудникам-фронт-офиса.

«Моя цель – сделать нормальным для лиги существование геев и лесбиянок в баскетболе.

В конце концов я сказал себе: «Тебе нужно перестать убегать от очевидного, а очевидное состоит в том, что ты гей». Наверное, я всегда это знал, но путь к принятию оказался тернистым и очень долгим», – прокомментировал ситуацию Реш.

В 2011 году Рик Уэлтс, занимавший в то время должность генерального менеджера «Санз», также совершил каминг-аут. Он стал первым руководителем в истории , который сделал это.

В интернете до сих пор ходит миф, что Ричард Джефферсон – гей. В России его запустил Владимир Гомельский