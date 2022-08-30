Доля Алекса Родригеса в «Вулвс» под угрозой из-за финансовых проблем после разрыва с Дженнифер Лопес

Доля бывшего бейсболиста Алекса Родригеса в «Миннесоте» может оказаться под угрозой из-за финансовых проблем после разрыва с певицей Дженнифер Лопес.

Согласно сообщению New York Post, когда Родригес стал партнером бизнесмена-миллиардера Марка Лора при покупке «Тимбервулвс», план состоял в том, чтобы они распределили доли в клубе 50/50. Сообщается, что дуэт выплатил авансовый платеж в размере 250 миллионов долларов, что примерно соответствует 20-процентной доле в команде, но на тот момент чемпион MLB 2009 года не смог полностью внести свою долю.

Лор помог Родригесу, что дало ему 13-процентную долю по сравнению с семью процентами экс-игрока «Янкиз».

Отмечается, что Родригес все еще пытается найти наличные, которые ему нужны для следующего платежа к концу года (сверх остатка, который он должен от предыдущего платежа).

При подобном раскладе Лор может в конечном итоге получить контрольный пакет акций «Миннесоты».

Существует мнение, что разрыв Родригеса с Лопес повлиял на его финансовую ситуацию. Согласно источнику The Post, расставание с поп-звездой привело к существенному падению интереса со стороны инвесторов.

«Его способность привлекать капитал из сильной стала значительно слабее. Присутствие Джей-Ло очень помогало ему», – сообщает источник.

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