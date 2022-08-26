Торин Принс арестован в Майами за «опасные наркотики»

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Форвард «Миннесоты» Торин Принс был арестован в четверг вечером в международном аэропорту Майами на основании ордера на арест, сообщает журналист Энди Слэйтер со ссылкой на несколько источников.

Согласно источникам, арест связан с делом об «опасных наркотиках». 

Отмечается, что ордер на арест был выдан в штате Техас. 28-летний игрок взят под стражу и доставлен в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами.

Ранее этим летом Принс подписал с «Миннесотой» новый двухлетний контракт на 16 миллионов долларов.

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