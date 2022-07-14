Алекс Родригес – о большой плате за Гобера: «У «Миннесоты» открывается чемпионское окно. Хотим увеличить шансы»

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Совладелец «Миннесоты» Алекс Родригес высказался о приобретении центрового Руди Гобера.

За трижды лучшего по игре в защите «Вулвс» отдали «Юте» Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

«Миннесота» в хорошем положении. Как только у нас появилась возможность стать лучше, мы решили ее использовать.

У нас открывается чемпионское окно на ближайшие 4-5 лет, хотим увеличить шансы и все успеть», – заявил известный в прошлом бейсболист.

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