Рик Питино: «Донован Митчелл любит «Никс»

Главный тренер Университета Айона Рик Питино заявил, что атакующий защитник «Юты» любит «Никс» и хотел быть стать игроком нью-йоркской команды.

«Отец Донована работает в «Метс», его мать, разумеется, работает в Гринвич Кантри Дей. Донован любит «Никс», Донован любит быть рядом с матерью, сестрой и отцом. Он тренируется у Криса Брикли, который также играл со мной в Нью-Йорке.

Донован хотел бы стать игроком «Никс» и дорожил бы этим. Но это еще нужно устроить. Я скрестил пальцы и надеюсь, что Донован станет игроком «Никс». Как его тренер и как бывший тренер я был бы рад увидеть его в форме «Никс», – сказал Питино.

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?