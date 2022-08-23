«Лейкерс» и «Нетс» претендуют на Донована Митчелла, «Хит» выбыли из борьбы

Теги возможные переходы Атланта Шарлотт Кливленд Лейкерс Майами Бруклин Нью-Йорк Сакраменто НБА Вашингтон Юта Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл входит в сферу интересов нескольких команд.

Как сообщает обозреватель Arizona Sports Джон Гамбадоро, лучшую цену за Митчелла в данный момент может предложить «Нью-Йорк».

Также на игрока претендуют «Лейкерс»«Бруклин», «Кливленд», «Вашингтон» и «Шарлотт».

По информации Гамбадоро, «Атланта», «Майами» и «Сакраменто» не проявляют интереса к возможному обмену лидера «Джаз».

Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Майкла Джордана (и закончилось страданиями)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные