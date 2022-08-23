«Лейкерс» и «Нетс» претендуют на Донована Митчелла, «Хит» выбыли из борьбы

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл входит в сферу интересов нескольких команд.
Как сообщает обозреватель Arizona Sports Джон Гамбадоро, лучшую цену за Митчелла в данный момент может предложить «Нью-Йорк».
Также на игрока претендуют «Лейкерс», «Бруклин», «Кливленд», «Вашингтон» и «Шарлотт».
По информации Гамбадоро, «Атланта», «Майами» и «Сакраменто» не проявляют интереса к возможному обмену лидера «Джаз».
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