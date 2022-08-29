Дени Авдия – в итоговом составе сборной Израиля на Евробаскет-2022

Стал известен итоговый состав сборной Израиля, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Лидером команды является форвард «Вашингтона» .

Состав сборной Израиля:

Дени Авдия, , , Тамир Блатт, , Гай Пнини, Рафи Менко, Нимрод Леви, Томер Гинат, Джейк Коэн, Роман Соркин, Идан Залмансон.

Израиль сыграет в группе D против Сербии, Турции, Польши, Финляндии, Нидерландов и Чехии.

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