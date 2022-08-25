ЧМ-2023. Квалификация. Сербия встретится с Грецией, Словения сыграет с Эстонией и другие матчи

В четверг, 25 августа, состоятся шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Сербия Николы Йокича встретится с Грецией Янниса Адетокумбо. Словения Лукич Дончича сыграет с Эстонией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа I

Латвия – Турция

25 августа. 19.30

Сербия – Греция

25 августа. 21.00

Бельгия – Великобритания

25 августа. 21.30

Положение команд: Греция – 3-1, Латвия – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 2-2, Сербия – 1-3, Великобритания – 1-3.

Группа J

Финляндия – Израиль

25 августа. 18.30

Швеция – Германия

25 августа. 19.30

Словения – Эстония

25 августа. 21.30

Положение команд: Германия – 5-1, Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Израиль – 3-3, Швеция – 2-4, Эстония – 2-4.

Группа K

Положение команд: Литва – 6-1, Франция – 6-1, Черногория – 5-2, Чехия – 3-4, Босния и Герцеговина – 3-4, Венгрия – 3-4.

Группа L

Положение команд: Италия – 4-1, Испания – 4-1, Исландия – 3-2, Грузия – 3-2, Украина – 1-4, Нидерланды – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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