ЧМ-2023. Квалификация. Сербия встретится с Грецией, Словения сыграет с Эстонией и другие матчи

В четверг, 25 августа, состоятся шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Сербия Николы Йокича встретится с Грецией Янниса Адетокумбо. Словения Лукич Дончича сыграет с Эстонией.
Чемпионат мира-2023
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа I
Латвия – Турция
25 августа. 19.30
Сербия – Греция
25 августа. 21.00
Бельгия – Великобритания
25 августа. 21.30
Положение команд: Греция – 3-1, Латвия – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 2-2, Сербия – 1-3, Великобритания – 1-3.
Группа J
Финляндия – Израиль
25 августа. 18.30
Швеция – Германия
25 августа. 19.30
Словения – Эстония
25 августа. 21.30
Положение команд: Германия – 5-1, Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Израиль – 3-3, Швеция – 2-4, Эстония – 2-4.
Группа K
Положение команд: Литва – 6-1, Франция – 6-1, Черногория – 5-2, Чехия – 3-4, Босния и Герцеговина – 3-4, Венгрия – 3-4.
Группа L
Положение команд: Италия – 4-1, Испания – 4-1, Исландия – 3-2, Грузия – 3-2, Украина – 1-4, Нидерланды – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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