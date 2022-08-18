Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть в овертайме Украину, Литва победила Испанию и другие встречи

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42 очка и 9 подборов Лаури Маркканена помогли сборной Финляндии в овертайме обыграть команду Украины в товарищеском матче.

Литва одержала победу над Испанией.

Товарищеские матчи

Финляндия — Украина – 97:94 ОТ (16:20, 31:24, 15:27, 25:16, 10:7)

ФИНЛЯНДИЯ: Маркканен (42 + 9 подборов), Мэдсен (15 + 7 подборов), Салин (11 + 6 передач).

УКРАИНА: Михайлюк (20 + 5 передач), Санон (13 + 6 передач), Герун (12 + 6 подборов).

18 августа. 18.30

Литва — Испания – 78:76  (25:17, 14:13, 17:23, 22:23) 

ЛИТВА: Валанчюнас (16 + 9 подборов), Браздейкис (16), Гедрайтис (12), Григонис (11).

ИСПАНИЯ: Браун (18 + 5 передач), Брисуэла (12), Х. Эрнангомес (8).

18 августа. 19.30

Хорватия — Венгрия – 84:64  (17:24, 20:11, 22:10, 25:19) 

18 августа. 20.00

Израиль — Румыния

18 августа. 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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