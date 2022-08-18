Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть в овертайме Украину, Литва победила Испанию и другие встречи

42 очка и 9 подборов Лаури Маркканена помогли сборной Финляндии в овертайме обыграть команду Украины в товарищеском матче.
Литва одержала победу над Испанией.
Товарищеские матчи
Финляндия — Украина – 97:94 ОТ (16:20, 31:24, 15:27, 25:16, 10:7)
ФИНЛЯНДИЯ: Маркканен (42 + 9 подборов), Мэдсен (15 + 7 подборов), Салин (11 + 6 передач).
УКРАИНА: Михайлюк (20 + 5 передач), Санон (13 + 6 передач), Герун (12 + 6 подборов).
18 августа. 18.30
Литва — Испания – 78:76 (25:17, 14:13, 17:23, 22:23)
ЛИТВА: Валанчюнас (16 + 9 подборов), Браздейкис (16), Гедрайтис (12), Григонис (11).
ИСПАНИЯ: Браун (18 + 5 передач), Брисуэла (12), Х. Эрнангомес (8).
18 августа. 19.30
Хорватия — Венгрия – 84:64 (17:24, 20:11, 22:10, 25:19)
18 августа. 20.00
Израиль — Румыния
18 августа. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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