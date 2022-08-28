Яннис эффектно вколотил сверху в матче за Грецию

Теги Милуоки сборная Греции НБА видео сборная Бельгии Яннис Адетокумбо чемпионат мира-2023 Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо отметился эффектным данком в матче за сборную Греции.

Яннис вошел в трехсекундную зону, обыграл соперника с помощью спин-мува и мощно вколотил сверху.

Греция уверенно победила Бельгию (85:68) и занимает второе место в группе I квалификации чемпионата мира-2023 с показателями 4-2.

Адетокумбо завершил встречу с показателями 26 очков (11-17 с игры, 1-3 из-за дуги), 7 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 27:27 на площадке.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные