Яннис эффектно вколотил сверху в матче за Грецию

Форвард отметился эффектным данком в матче за сборную Греции.

Яннис вошел в трехсекундную зону, обыграл соперника с помощью спин-мува и мощно вколотил сверху.

Греция уверенно победила Бельгию (85:68) и занимает второе место в группе I квалификации чемпионата мира-2023 с показателями 4-2.

Адетокумбо завершил встречу с показателями 26 очков (11-17 с игры, 1-3 из-за дуги), 7 подборов, 1 передача и 2 перехвата за 27:27 на площадке.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе