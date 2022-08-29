Журналисты считают Луку Дончича главным претендентом на награду MVP Евробаскета-2022

Согласно результатам опроса, проведенного ФИБА среди аккредитованных журналистов за несколько дней до Евробаскета-2022, разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич является главным претендентом на награду MVP предстоящего турнира. За звезду «Далласа» проголосовали 41,8 процента журналистов.

Кроме того, большинство журналистов (60,8 процента) считают, что Дончич станет самым результативным игроком Евробаскета. Также словенец получил наибольшее количество голосов в опросах «Кто станет лидером турнира по передачам?» и «Кому вы бы доверили решающий бросок в матче?»

Кто будет назван MVP Евробаскета-2022?

1. Лука Дончич: 41,8%

2. Яннис Адетокумбо: 22,8%

3. Никола Йокич: 11,4%

4. : 8,9%

5. Эван Фурнье: 3,8%

6. : 2,5%

Остальные игроки: 8,8%

Кто станет лидером турнира по результативности?

1. Лука Дончич: 60,8%

2. Яннис Адетокумбо: 15,2%

3. Никола Йокич: 7,6%

4-5. Василие Мицич: 2,5%

4-5. Деннис Шредер: 2,5%

Остальные игроки: 11,4%

Кто станет лидером турнира по передачам?

1. Лука Дончич: 35,4%

2. Ник Калатес: 10,1%

3. Деннис Шредер: 8,9%

4. : 7,6%

5-6. Василие Мицич: 6,3%

5-6. Никола Йокич: 6,3%

7. Томаш Саторански: 5,1%

8. Тамир Блатт: 3,8%

9-11. Томас Эртель: 2,5%

9-11. Костас Слукас: 2,5%

9-11. Николо Мелли: 2,5%

Остальные игроки: 8,8%

Кому вы бы доверили решающий бросок в матче?

1. Лука Дончич: 45,6%

2. : 12,7%

3. Горан Драгич: 8,9%

4. Василие Мицич: 7,6%

5. Эван Фурнье: 5,1%

6-7. : 2,5%

6-7. Костас Слукас: 2,5%

Остальные игроки: 15,2%

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