Тайлер Дорси: «Яннис – единственный игрок в сборной Греции, кто бросал штрафные в матче с Сербией»

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Защитник сборной Греции Тайлер Дорси удивлен, что Яннис Адетокумбо оказался единственным в его команде, кто бросал штрафные в матче против Сербии (94:100 ОТ).

«Яннис реализовал 10-14 штрафных бросков. Ни один другой игрок из моей команды не бросал штрафные. Для меня это открытие. Я не знаю, что происходит, но нужно пересмотреть матч. Яннис не может быть единственным, кто бросает штрафные в нашей команде.

Я не знаю, что это значит. Виноваты арбитры. Мы не свистим фолы. Я просто смотрю на статистику и удивляюсь. Сколько было таких матчей, в которых только один игрок выполнял штрафные? Я не видел ни одного такого матча за всю карьеру», – сказал Дорси.

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