Сборная Словении определилась с составом на Евробаскет

Сборная Словении объявила состав на Евробаскет-2022.

В заявку действующих чемпионов Европы вошли игроки НБА Лука Дончич ( ) и («Чикаго»), а также натурализованный американец Майк Тоби.

Состав сборной Словении

Лука Дончич, Горан Драгич, Жига Самар, Лука Рупник, , Клемен Квайл, Эдо Мурич, Майк Тоби, Яка Блажич, Жига Димец, Зоран Драгич, Влатко Чанчар.

Для словенцев начнется матчем против команды Литвы 1 сентября.

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