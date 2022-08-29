Сборная Словении определилась с составом на Евробаскет

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Сборная Словении объявила состав на Евробаскет-2022.

В заявку действующих чемпионов Европы вошли игроки НБА Лука Дончич («Даллас») и Горан Драгич («Чикаго»), а также натурализованный американец Майк Тоби.

Состав сборной Словении

Лука Дончич, Горан Драгич, Жига Самар, Лука Рупник, Алексей Николич, Клемен Квайл, Эдо Мурич, Майк Тоби, Яка Блажич, Жига Димец, Зоран Драгич, Влатко Чанчар.

Для словенцев Евробаскет начнется матчем против команды Литвы 1 сентября.

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