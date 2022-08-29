Никола Калинич: «Сербия всегда борется за медали»

Форвард сборной Сербии Никола Калинич накануне Евробаскета-2022 заявил, что сербская команда, как всегда, ставит перед собой самые высокие цели.

«Я думаю, что у нас крепкая команда. Сербия всегда борется за медали.

Когда выходишь в четвертьфинал, полуфинал, остаются только хорошие команды. На данный момент есть четыре, пять или восемь претендентов на победу. Будет тяжело, но мы будем готовы и постараемся завоевать медаль», – сказал форвард «Барселоны».

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду