Известен окончательный состав сборной Финляндии на Евробаскет-2022

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Сборная Финляндии объявила окончательный состав команды, которая выступит на чемпионате Европы 2022 года.

Финляндия начнет свои выступления на Евробаскете в четверг матчем против Израиля. Команда сыграет в группе D вместе с Израилем, Чехией, Польшей, Нидерландами и Сербией.

Вчера Финляндия обеспечила себе участие в чемпионате мира-2023. В решающем матче квалификационного турнира команда обыграла сборную Эстонии со счетом 76:68.

Состав сборной Финляндии:

Лаури Маркканен, Микаэль Янтунен, Топиас Палми, Хенри Кантонен, Миро Литл, Илари Сеппяля, Сасу Салин, Элиас Валтонен, Петтери Копонен, Александер Мадсен, Шоун Хафф, Эдон Максхуни.

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