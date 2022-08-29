Сборная Франции в последний момент заменила Муаммаду Жете на Мустафу Фалля

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле в последний момент решил взять на предстоящий чемпионат Европы центрового Мустафу Фалля, который пропустил последние несколько недель подготовки к турниру, восстанавливаясь от травмы.

Фалль заменит в составе национальной команды MVP Еврокубка, центрового «Виртуса» Муаммаду Жете.

Состав сборной Франции:

(«Нью-Йорк»), («Миннесота»), (свободный агент), («Атланта»), Тео Маледон («Оклахома»), Амат Мбайе («Анадолу Эфес»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Реал»), Терри Тарпи («Ле-Ман»), («Реал»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»).

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона