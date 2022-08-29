Сборная Франции в последний момент заменила Муаммаду Жете на Мустафу Фалля

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле в последний момент решил взять на предстоящий чемпионат Европы центрового Мустафу Фалля, который пропустил последние несколько недель подготовки к турниру, восстанавливаясь от травмы.
Фалль заменит в составе национальной команды MVP Еврокубка, центрового «Виртуса» Муаммаду Жете.
Состав сборной Франции:
Эван Фурнье («Нью-Йорк»), Руди Гобер («Миннесота»), Томас Эртель (свободный агент), Тимоте Луваву-Кабарро («Атланта»), Тео Маледон («Оклахома»), Амат Мбайе («Анадолу Эфес»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Реал»), Терри Тарпи («Ле-Ман»), Гершон Ябуселе («Реал»), Эндрю Альбиси («Гран-Канария»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»).
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