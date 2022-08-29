Эргин Атаман: «ФИБА должна изучить работу судей на матче Турции с Сербией»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман раскритиковал работу судей на матче квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Сербии (72:79).

«Мы действительно могли выиграть матч. Но в последние три минуты решения судей, должен сказать, были невероятными. Они проявили неуважение к сборной Турции перед 16 000 болельщиков.

Нам нужно сосредоточиться на собственных ошибках, но судейский комитет должен расследовать концовку этого матча. Технический фол нашей скамейке запасных был нелепым. В последней четверти сербы постоянно оспаривали решения судей.

Во второй половине рефери допустили большую ошибку. Они зафиксировали технический фол, но дали нам пробить всего один штрафной. У Сербии был перебор командных замечаний, поэтому мы должны были пробить два штрафных броска, а потом еще один штрафной за технический фол», – заявил Атаман.

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