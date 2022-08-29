«Уорриорз» довольны тем, как идет развитие Джеймса Уайзмена

Центровой «Уорриорз» добился прогресса после возвращения в строй этим летом.

Как пишет эксперт San Francisco Chronicle Си Джей Холмс, в довольны тем, как идет развитие 2-го номера драфта-2020.

«Уайзмен понимает, в каких аспектах игры должен прибавить. И в это межсезонье он «действительно начинает добиваться определенного прогресса» после своего возвращения в рамках Летней лиги Лас-Вегаса.

И пусть «Уорриорз» до сих пор не знают, какой продуктивности ожидать от 21-летнего центрового и в каких сочетаниях он наиболее эффективен, они по-прежнему уверены, что Уайзмен находится на пути к раскрытию своего потенциала», – информирует Холмс.

Уайзмен пропустил весь сезон-21/22 после операции на колене. В 39 матчах дебютного сезона он набирал 11,5 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.

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