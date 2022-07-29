Чарльз Баркли: «Уорриорз» могут показывать отличную игру еще очень долго»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высоко оценил молодых игроков «Голден Стэйт» и заявил, что их ждет большое будущее.

«Уорриорз» проделали огромную работу. У них отличная организация, у них отличные игроки, то, что делает их генеральный менеджер, просто невероятно.

Я даже не упомянул . Только представьте, у них есть Уайзмен, Куминга, Пул, Муди, эта команда может показывать отличную игру еще очень долго. Я знаю, что ребята постарше уже не первой молодости, но если эти молодые парни смогут играть, они будут хороши на протяжении следующих 10 лет», – сказал Баркли.

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