Чарльз Баркли: «Уорриорз» могут показывать отличную игру еще очень долго»

Теги Голден Стэйт НБА Чарльз Баркли Джордан Пул Джеймс Уайзмен Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высоко оценил молодых игроков «Голден Стэйт» и заявил, что их ждет большое будущее.

«Уорриорз» проделали огромную работу. У них отличная организация, у них отличные игроки, то, что делает их генеральный менеджер, просто невероятно.

Я даже не упомянул Джеймса Уайзмена. Только представьте, у них есть Уайзмен, Куминга, Пул, Муди, эта команда может показывать отличную игру еще очень долго. Я знаю, что ребята постарше уже не первой молодости, но если эти молодые парни смогут играть, они будут хороши на протяжении следующих 10 лет», – сказал Баркли.

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