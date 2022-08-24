Дюрэнт требовал уволить Нэша и Маркса, чтобы ускорить обмен (The Ringer)

Форвард потребовал уволить и , чтобы увеличить шансы на обмен в другую команду.

Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, звездный баскетболист не имел никаких претензий Марксу или Нэшу, а хотел только ускорить переговоры о потенциальной сделке.

Ранее «Нетс» объявили, что договорились с Дюрэнтом о продолжении сотрудничества и не будут никого увольнять.

Отмечается, что клуб планирует сохранить разыгрывающего и рассчитывает бороться за титул в новом сезоне.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?