Дюрэнт требовал уволить Нэша и Маркса, чтобы ускорить обмен (The Ringer)

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт потребовал уволить Шона Маркса и Стива Нэша, чтобы увеличить шансы на обмен в другую команду.
Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, звездный баскетболист не имел никаких претензий Марксу или Нэшу, а хотел только ускорить переговоры о потенциальной сделке.
Ранее «Нетс» объявили, что договорились с Дюрэнтом о продолжении сотрудничества и не будут никого увольнять.
Отмечается, что клуб планирует сохранить разыгрывающего Кайри Ирвинга и рассчитывает бороться за титул в новом сезоне.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?