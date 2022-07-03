Андре Игудала: «Энтони Эдвардс более талантлив, чем Дуэйн Уэйд»

Форвард «Голден Стэйт» высоко оценил перспективы атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса.

Ранее Эдвардс рассказал, как подвергся критике со стороны главного тренера «Уорриорз» Стива Керра на преддрафтовой тренировке.

«Я большой поклонник Энтони. Я знал эту историю о его тренировке с . И я стал уважать его еще больше, когда он все рассказал. Стив понимает твои слабые стороны и не боится сказать о них прямо.

Когда я впервые увидел Эдвардса на площадке, нисколько не сомневался, что этот парень – будущая звезда. Думаю, он даже более талантлив, чем . Реализует ли он свой талант? Посмотрим», – заявил Игудала.

В минувшем сезоне 20-летний Эдвардс набирал в среднем 21,3 очка, 4,7 подбора, 3,8 передачи и 1,4 перехвата при реализации 35,7% трехочковых.

Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Он трижды становился чемпионом (2006, 2012, 2013) в составе и 13 раз участвовал в Матче всех звезд.