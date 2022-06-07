Энтони Эдвардс: «Керр раскритиковал меня после преддрафтовой тренировки. Это заставило меня изменить подход»

Защитник «Миннесоты» рассказал, как общение с главным тренером Стивом Керром заставило его изменить подход к работе.

В 2020 году Эдвардс участвовал в преддрафтовой тренировке с «Уорриорз», которую посетил Керр.

«Я не мог выполнить упражнение, которое было предложено Керром. К тому моменту уже сильно устал. Я такой: «Приятель, это уже перебор». Но не произнес это вслух, а просто пробежался трусцой. После занятия он подошел ко мне со словами: «Ты не можешь быстрее?» Отвечаю: «Думал, что сделал все очень быстро». А он мне: «Нет, сделай это снова». Ну, я сделал снова. На этот раз я прибавил, стал делать все быстрее. Он остановил меня: «Не можешь делать это быстрее, чем сейчас?»

Керр сказал: «Если мы возьмем тебя под вторым номером, ты должен будешь много работать. Пока ты работаешь недостаточно». И это стало для меня важным моментом. Позвонил своему тренеру и сказал, что нам нужно изменить подход... рассказал, как старательно работают и Кей Ди, как они пашут. Это длится не так долго, но если они в зале, то работают на максимуме, с суперинтенсивностью. Как мне кажется, после этого я сделал шаг вперед», – заявил Эдвардс.

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