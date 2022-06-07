Энтони Эдвардс: «Керр раскритиковал меня после преддрафтовой тренировки. Это заставило меня изменить подход»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Кевин Дюрэнт Стив Керр Стефен Карри Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как общение с главным тренером «Голден Стэйт» Стивом Керром заставило его изменить подход к работе.

В 2020 году Эдвардс участвовал в преддрафтовой тренировке с «Уорриорз», которую посетил Керр.

«Я не мог выполнить упражнение, которое было предложено Керром. К тому моменту уже сильно устал. Я такой: «Приятель, это уже перебор». Но не произнес это вслух, а просто пробежался трусцой. После занятия он подошел ко мне со словами: «Ты не можешь быстрее?» Отвечаю: «Думал, что сделал все очень быстро». А он мне: «Нет, сделай это снова». Ну, я сделал снова. На этот раз я прибавил, стал делать все быстрее. Он остановил меня: «Не можешь делать это быстрее, чем сейчас?»

Керр сказал: «Если мы возьмем тебя под вторым номером, ты должен будешь много работать. Пока ты работаешь недостаточно». И это стало для меня важным моментом. Позвонил своему тренеру и сказал, что нам нужно изменить подход... Стив Керр рассказал, как старательно работают Стеф Карри и Кей Ди, как они пашут. Это длится не так долго, но если они в зале, то работают на максимуме, с суперинтенсивностью. Как мне кажется, после этого я сделал шаг вперед», – заявил Эдвардс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные