Монти Уильямс: «Мы в хороших отношениях с Эйтоном, я многое вложил в него»

Главный тренер «Финикса» рассказал о взаимоотношениях с центровым команды .

После вылета «Санз» из плей-офф-2022 сообщалось о конфликте между Уильмсом и Эйтоном. Баскетболист выразил недовольство тактикой команды, после чего не выходил на площадку.

Летом Деандре стал ограниченно свободным агентом и принял предложение «Индианы», но «Финикс» решил сохранить игрока.

«Вы знаете, я слышал обо всем этом от вторых или третьих лиц. Мое дело – тренировать. Я работаю со всеми нашими игроками. Когда мне нужно что-то обсудить, я звоню им. Здесь нет ничего личного, Деандре сказал это во время интервью.

Мы в хороших отношениях. Я вложил много времени в него как игрока и человека, потому что желаю ему всего наилучшего. Но еще мне нужно сделать так, чтобы все чувствовали ответственность за результат. Иногда я думаю, что нужно было поступить немного по-другому, но я разберусь с этим сам», – сказал Монти.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?