«Я не могу пасовать сам себе». Эйтон выразил Уильямсу недовольство по ходу 7-го матча

Теги Даллас Финикс НБА НБА плей-офф Монти Уильямс Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон отыграл в седьмом матче с «Далласом» (90:123, 3-4) всего 17 минут. На его счету 5 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Главный тренер «Санз» Монти Уильямс заменил Эйтона спустя три минуты после начала третьей четверти и больше не выпускал на площадку.

Сообщается, что Эйтон сказал «Я не могу пасовать сам себе», когда сел на скамейку. Уильямс подошел к нему с вопросом «Что ты сказал?», между игроком и тренером после этого встали ассистенты.

Комментируя замену 1-го номера драфта-2018, Уильямс сказал: «Это внутрикомандное дело».

Эйтон в межсезонье станет ограниченно свободным агентом.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали

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