«Я не могу пасовать сам себе». Эйтон выразил Уильямсу недовольство по ходу 7-го матча

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон отыграл в седьмом матче с «Далласом» (90:123, 3-4) всего 17 минут. На его счету 5 очков, 4 подбора и 2 передачи.
Главный тренер «Санз» Монти Уильямс заменил Эйтона спустя три минуты после начала третьей четверти и больше не выпускал на площадку.
Сообщается, что Эйтон сказал «Я не могу пасовать сам себе», когда сел на скамейку. Уильямс подошел к нему с вопросом «Что ты сказал?», между игроком и тренером после этого встали ассистенты.
Комментируя замену 1-го номера драфта-2018, Уильямс сказал: «Это внутрикомандное дело».
Эйтон в межсезонье станет ограниченно свободным агентом.
«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали