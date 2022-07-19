Деандре Эйтон – о новом контракте с «Санз»: «Просто бизнес»

Центровой «Финикса» прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта в нынешнее межсезонье.

1 июля игрок стал стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» воспользовались правом и повторили это предложение.

«Я воодушевлен. Этот контракт обеспечит несколько поколений моей семьи, а еще я смогу больше помогать людям, которые живут в Финиксе и на Багамах. В этом заключается наша миссия.

Я пришел к пониманию, что это бизнес. Мне хотелось побыстрее завершить сделку и сосредоточиться на работе. Я просто относился к данной ситуации как к бизнесу, оставался профессионалом и не погружался в это слишком глубоко», – сказал Эйтон.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?