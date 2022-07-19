Эйтону было интересно играть с Халибертоном и стать одним из лидеров «Индианы»

«Финикс» официально продлил контракт с центровым Деандре Эйтоном, который ранее принял максимальное предложение «Индианы».
После заключения сделки Эйтон заявил, что «готов вернуться к работе с моими братьями».
Как сообщает ESPN, Эйтону было интересно играть в дуэте с перспективным разыгрывающим Тайризом Халибертоном и стать одним из ключевых игроков перестраивающейся «Индианы».
«Пэйсерс» хотели видеть в составе 1-го номера драфта-2018 и были готовы к сделке по схеме сайн-энд-трейд.
«Санз» решили повторить предложение «Индианы» и сохранить 23-летнего игрока.
«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?