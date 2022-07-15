«Финикс» повторил предложение «Индианы» и сохранил Деандре Эйтона

повторил предложение «Индианы» и сохранил ограниченно свободного агента .

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на агентов баскетболиста.

Клуб из Индианаполиса предложил центровому максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов. «Санз» должны были определиться с решением до вечера субботы, но повторили предложение уже в четверг.

«Финикс» решили не вести с «Пэйсерс» переговоры о сделке «сайн-энд-трейд».

«Санз» при желании смогут обменять Эйтона не раньше 15 января. Кроме того, у 1-го номера драфта-2018 будет право вето на обмен в течение года.

На протяжении долгого времени считалось, что «Финикс» не хочет выписывать Эйтону максималку и может расстаться с 24-летним игроком.

«Индиана» ради освобождения места в платежке под Эйтона отчисляет защитника Дуэйна Вашингтона (22 года, 191 см), а также трех игроков, которых приобрела в результате обмена Малкольма Брогдона в «Бостон» – Малика Фиттса (24, 203), Джувэна Моргана (25, 201) и Ника Стаускаса (28, 198).

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!