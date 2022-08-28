Форвард Леброн Джеймс провел большую часть своей жизни в качестве игрока НБА.

Джеймс дебютировал в лиге 30 октября 2003 года, когда его возраст составлял 6 878 дней. С того момента прошло 6 879 дней.

Звездный баскетболист готовится провести 20-й сезон в НБА. Ранее он также выступал за и .

Всего за карьеру Леброн четыре раза становился чемпионом и четыре раза был признан MVP.

Лебронто – главный мем НБА прошлого десятилетия. Леброн Джеймс унизил целую страну на баскетбольной площадке