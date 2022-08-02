Стивен Джексон: «Начиная с третьего сезона Леброн неизменно был лучшим игроком НБА каждый год»

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Бывший игрок НБА Стивен Джексон отдал должное 4-кратному чемпиону лиги Леброну Джеймсу из «Лейкерс», отметив его способность выступать на высочайшем уровне на протяжении долгого времени.

«Джеймс в каждом сезоне был лучшим в лиге, за исключением первых двух лет.

Начиная с третьего сезона Леброн неизменно был лучшим игроком НБА каждый год», – заявил Джексон.

Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году, когда в лиге выделялись Кобе Брайант, Шакил О’Нил, Тим Данкан, Кевин Гарнетт и другие игроки.

В третьем сезоне 21-летний Джеймс набирал 31,4 очка, 7,0 подбора и 6,6 передачи за игру, он стал вторым в голосовании за MVP после Стива Нэша.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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