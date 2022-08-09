Гилберт Аренас: «Леброн – единственный в НБА, у кого не было сезона, посвященного погоне за статистикой»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отдал должное лидеру .

По мнению Аренаса, Джеймс всегда ставил командные интересы выше личных и заботился о результате, а не статистических показателях.

«Леброн, вероятно, является единственной суперзвездой, у которой не было сезона, посвященного погоне за статистикой.

У Джеймса не было сезонов, когда бы он сказал: «Эй, ну вас всех. Я буду набивать статистику». Хотя бы потому, что если бы он захотел этого, то кто бы его остановил? Он набирал бы более 40 очков за игру.

Когда Леброн заиграл, все было нацелено на победу в чемпионате, все было подчинено этой задаче. Каждый сезон он думал о победе, команды строились с учетом этой цели. У него не был ни одного эгоистичного сезона, когда бы он сказал: «Мне никто не нужен. Хочу показать миру, на что способен», – заявил Аренас.

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