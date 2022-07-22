Леброн Джеймс: «Где-то в 25 я решил – плевать на то, что думают обо мне другие»

Звездный форвард ответил на вопрос о том, возникали ли у него когда-либо сомнения по поводу того, что именно он должен взять на себя решающий бросок.

«Возможно, когда я был моложе, потому что тогда меня беспокоило, что обо мне думают другие люди. Но сейчас плевал я на это.

Все изменилось для меня, когда мне было лет 25. Я провел семь лет в , а затем перебрался в . И во время первого сезона здесь все вертелось вокруг того, что думают все остальные. Но тогда я чуть ли не в прямом смысле сказал себе: «Ну все, мне плевать на все эти мнения. Я буду этим человеком», – заявил Джеймс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?