Леброн Джеймс: «Где-то в 25 я решил – плевать на то, что думают обо мне другие»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о том, возникали ли у него когда-либо сомнения по поводу того, что именно он должен взять на себя решающий бросок.
«Возможно, когда я был моложе, потому что тогда меня беспокоило, что обо мне думают другие люди. Но сейчас плевал я на это.
Все изменилось для меня, когда мне было лет 25. Я провел семь лет в «Кливленде», а затем перебрался в «Майами». И во время первого сезона здесь все вертелось вокруг того, что думают все остальные. Но тогда я чуть ли не в прямом смысле сказал себе: «Ну все, мне плевать на все эти мнения. Я буду этим человеком», – заявил Джеймс.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?