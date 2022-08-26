Определился итоговый состав сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко во время пресс-конференции перед матчем с Грузией объявил итоговый состав команды, который отправится на чемпионат Европы.

Последним игроком, который был отцеплен от сборной, стал центровой «Венеции» . «Я не мог принять решение до последнего момента, он потрясающий парень», — сказал Поцекко.

Состав сборной Италии:

Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), («Бостон»), («Милан»), Симоне Фонтеккьо («Юта»), («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).

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