Определился итоговый состав сборной Италии

Теги Джанмарко Поцекко сборная Италии Данило Галлинари Луиджи Датоме Николо Мелли Амедео Тесситори Акилле Полонара Симоне Фонтеккьо Пауль Билига Евробаскет-2022 Джампаоло Риччи Нико Мэннион Стефано Тонут Алессандро Пайола Марко Списсу Томмазо Бальдассо Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко во время пресс-конференции перед матчем с Грузией объявил итоговый состав команды, который отправится на чемпионат Европы.

Последним игроком, который был отцеплен от сборной, стал центровой «Венеции» Амедео Тесситори. «Я не мог принять решение до последнего момента, он потрясающий парень», — сказал Поцекко.

Состав сборной Италии:

Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), Данило Галлинари («Бостон»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккьо («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Акилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные