Определился итоговый состав сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко во время пресс-конференции перед матчем с Грузией объявил итоговый состав команды, который отправится на чемпионат Европы.
Последним игроком, который был отцеплен от сборной, стал центровой «Венеции» Амедео Тесситори. «Я не мог принять решение до последнего момента, он потрясающий парень», — сказал Поцекко.
Состав сборной Италии:
Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Виртус»), Пауль Билига («Милан»), Стефано Тонут («Милан»), Данило Галлинари («Бостон»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккьо («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Томмазо Бальдассо («Милан»), Акилле Полонара («Анадолу Эфес»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).
10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона