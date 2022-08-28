У Данило Галлинари подозрение на разрыв крестообразной связки

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Лидер сборной Италии Данило Галлинари получил серьезную травму в матче квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84).

Галлинари устремился в быстрый отрыв, но не сумел благополучно приземлиться при получении мяча. Форвард «Бостона» не смог закончить встречу. Партнеры отнесли его в раздевалку.

Как сообщил главный тренер итальянской сборной Джанмарко Поцекко, у Галлинари подозрение на разрыв крестообразной связки.

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