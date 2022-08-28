«Лейкерс» активно ищут варианты обмена Уэстбрука и другие способы улучшить состав

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По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, приобретение разыгрывающего Патрика  Беверли – не последняя сделка «Лейкерс» в это межсезонье.

«Как бы то ни было, это не итоговый состав «Лейкерс». Рано или поздно случится еще одна сделка. Они вряд ли совершат ее прямо сейчас, но согласно источникам в лиге, команда по-прежнему активно ищет варианты обмена Уэстбрука и другие способы улучшить состав перед тренировочным лагерем», – пишет Буха.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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