«Лейкерс» активно ищут варианты обмена Уэстбрука и другие способы улучшить состав

По словам журналиста The Athletic Йована Бухи, приобретение разыгрывающего Патрика Беверли – не последняя сделка в это межсезонье.

«Как бы то ни было, это не итоговый состав «Лейкерс». Рано или поздно случится еще одна сделка. Они вряд ли совершат ее прямо сейчас, но согласно источникам в лиге, команда по-прежнему активно ищет варианты обмена Уэстбрука и другие способы улучшить состав перед тренировочным лагерем», – пишет Буха.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)