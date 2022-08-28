Джинни Басс вернула деньги фанату, пострадавшему от взлома ее твиттер-аккаунта

Джинни Басс вернула деньги одному из болельщиков, который пострадал от взлома ее аккаунта в твиттере.

Хакер взломал аккаунт владельца и пытался продать через него игровую приставку Play Station.

Спустя некоторое время Басс предупредила фанатов, но кто-то уже успел отправить деньги мошеннику.

Вернув контроль над учетной записью, Джинни возместила ущерб болельщику, который пострадал не по ее вине.

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