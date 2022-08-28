Джинни Басс вернула деньги фанату, пострадавшему от взлома ее твиттер-аккаунта

Джинни Басс вернула деньги одному из болельщиков, который пострадал от взлома ее аккаунта в твиттере.
Хакер взломал аккаунт владельца «Лейкерс» и пытался продать через него игровую приставку Play Station.
Спустя некоторое время Басс предупредила фанатов, но кто-то уже успел отправить деньги мошеннику.
Вернув контроль над учетной записью, Джинни возместила ущерб болельщику, который пострадал не по ее вине.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)