Альберто Диас заменит Серхио Юля в составе сборной Испании

Разыгрывающий «Уникахи» Альберто Диас вернется в расположение сборной Испании в Мадриде в связи с травмой .

Ранее Диас покинул команду из-за травмы, но сейчас игрок полностью восстановился.

Предварительный состав сборной Испании:

Дарио Брисуэла, Лоренцо Браун, Руди Фернандес, Хайме Фернандес, Усман Гаруба, Фран Герра, Гильермо Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, Хабьер Лопес-Аростеги, Хуан Нуньес, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Себас Саис, Альберто Диас.

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