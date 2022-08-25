Серхио Юль пропустит Евробаскет-2022 из-за травмы

Опытный защитник не поможет сборной Испании в оставшихся матчах этого межсезонья, в том числе на Евробаскете-2022.

Обследование, которое 34-летний игрок прошел после вчерашнего матча квалификации чемпионата мира-2023 против Исландии (87:57), подтвердило травму.

Согласно сообщению Федерации баскетбола Испании, травма не является серьезной, однако принято решение отцепить Юля от сборной.

Ожидается, что защитник восстановится к началу следующего клубного сезона.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона