Серджо Скариоло – об отсутствии опыта у сборной Испании: «С другой стороны это должно вызывать у нас желание бороться»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло заявил, что ситуация в команде уникальная, но он видит в ней положительные стороны.
«Очень редко случается, что в сборной одновременно так много игроков, которые не выступали ни на Евробаскете, ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских играх.
Отсюда отсутствие опыта, но с другой стороны, это должно вызывать у нас сильное желание бороться и соответствовать тому, что от нас ожидают, то есть конкурентоспособности и командного баскетбола», – сказал Скариоло.
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