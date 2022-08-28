Серджо Скариоло – об отсутствии опыта у сборной Испании: «С другой стороны это должно вызывать у нас желание бороться»

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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло заявил, что ситуация в команде уникальная, но он видит в ней положительные стороны.

«Очень редко случается, что в сборной одновременно так много игроков, которые не выступали ни на Евробаскете, ни на чемпионате мира, ни на Олимпийских играх.

Отсюда отсутствие опыта, но с другой стороны, это должно вызывать у нас сильное желание бороться и соответствовать тому, что от нас ожидают, то есть конкурентоспособности и командного баскетбола», – сказал Скариоло.

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