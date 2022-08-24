ЧМ-2023. Квалификация. Франция сыграет с Чехией, Испания встретится с Исландией и другие матчи

В среду, 24 августа, пройдут шесть матчей второго раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Франция сыграет с Чехией. Испания встретится с Исландией.
Чемпионат мира-2023
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа K
Венгрия – Литва
24 августа. 19.00
Черногория – Босния и Герцеговина
24 августа. 20.00
Франция – Чехия
24 августа. 21.30
Положение команд: Франция – 5-1, Литва – 5-1, Черногория – 4-2, Чехия – 3-3, Босния и Герцеговина – 3-3, Венгрия – 3-3.
Группа L
Грузия – Нидерланды
24 августа. 18.00
Украина – Италия
24 августа. 18.30
Испания – Исландия
24 августа. 22.00
Положение команд: Италия – 3-1, Исландия – 3-1, Испания – 3-1, Грузия – 2-2, Украина – 1-3, Нидерланды – 0-4.
Группа I
Положение команд: Греция – 3-1, Латвия – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 2-2, Сербия – 1-3, Великобритания – 1-3.
Группа J
Положение команд: Германия – 5-1, Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Израиль – 3-3, Швеция – 2-4, Эстония – 2-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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