Сборная Испании сократила предварительный состав до 14 игроков

Сборная Испании отцепила двух игроков и сократила предварительный состав на чемпионат Европы до 14. Расположение команды покинули защитник «Жироны» Хоаким Колом и центровой «Венеции» Янкуба Сима.
Предварительный состав сборной Испании:
Дарио Брисуэла, Лоренцо Браун, Руди Фернандес, Хайме Фернандес, Усман Гаруба, Фран Герра, Гильермо Эрнангомес, Хуан Эрнангомес, Серхио Юль, Хабьер Лопес-Аростеги, Хуан Нуньес, Хоэль Парра, Хайме Прадилья и Себас Саис.
В среду, 24 августа, Испания сыграет с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023. В матче не примут участие Лопес-Аростеги и Парра.
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