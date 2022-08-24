Сборная Испании сократила предварительный состав до 14 игроков

Сборная Испании отцепила двух игроков и сократила предварительный состав на чемпионат Европы до 14. Расположение команды покинули защитник «Жироны» и центровой «Венеции» Янкуба Сима.

Предварительный состав сборной Испании:

Дарио Брисуэла, , , Хайме Фернандес, Усман Гаруба, Фран Герра, Гильермо Эрнангомес, , , Хабьер Лопес-Аростеги, Хуан Нуньес, Хоэль Парра, Хайме Прадилья и Себас Саис.

В среду, 24 августа, Испания сыграет с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2023. В матче не примут участие Лопес-Аростеги и Парра.

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