«Хорнетс» могут рассмотреть возможность обмена Келли Убре

Теги возможные переходы Шарлотт Чикаго НБА Келли Убре Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов Восточной конференции, «Шарлотт» может рассмотреть возможность обмена форварда Келли Убре (26 лет, 201 см) в предстоящем сезоне, сообщает Heavy.com.

Интерес к 26-летнему форварду может проявить «Чикаго».

Контракт Убре рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 12,6 млн долларов. В минувшем сезоне Келли набирал за «Хорнетс» 14,8 очка и 4,0 подбора в среднем за матч.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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