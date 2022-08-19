«Хорнетс» могут рассмотреть возможность обмена Келли Убре

По словам руководителя одного из клубов Восточной конференции, может рассмотреть возможность обмена форварда (26 лет, 201 см) в предстоящем сезоне, сообщает Heavy.com.

Интерес к 26-летнему форварду может проявить .

Контракт Убре рассчитан до конца сезона-2022/23, за который он заработает 12,6 млн долларов. В минувшем сезоне Келли набирал за «Хорнетс» 14,8 очка и 4,0 подбора в среднем за матч.

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