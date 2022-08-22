«Никс» предлагают Эвана Фурнье, Оби Топпина и пять драфт-пиков первого раунда за Донована Митчелла

предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжелого форварда и пять драфт-пиков первого раунда, два из которых не защищены, за звездного защитника «Юты» , сообщает The Athletic.

Сообщается, что запрашиваемая «Ютой» цена за трехкратного участника Матч всех всех звезд превышает цену, предложенную «Нью-Йорком». В распоряжении «Никс» восемь пиков первого раунда, которые они могут включить в сделку по Митчеллу. У клуба также есть молодые талантливые игроки, среди которых Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.

Ранее New York Post подтвердил, что «Юта» и «Нью-Йорк» возобновили переговоры по обмену Митчелла. «Никс» приостановили контакты в июле после того, как президент «Джаз» Дэнни Эйндж потребовал за игрока семь активов, включая пики первого раунда будущих драфтов и игроков.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, интерес к Митчеллу также проявляют и .

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?