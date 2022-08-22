«Никс» предлагают Эвана Фурнье, Оби Топпина и пять драфт-пиков первого раунда за Донована Митчелла

«Нью-Йорк» предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжелого форварда Оби Топпина и пять драфт-пиков первого раунда, два из которых не защищены, за звездного защитника «Юты» Донована Митчелла, сообщает The Athletic.
Сообщается, что запрашиваемая «Ютой» цена за трехкратного участника Матч всех всех звезд превышает цену, предложенную «Нью-Йорком». В распоряжении «Никс» восемь пиков первого раунда, которые они могут включить в сделку по Митчеллу. У клуба также есть молодые талантливые игроки, среди которых Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.
Ранее New York Post подтвердил, что «Юта» и «Нью-Йорк» возобновили переговоры по обмену Митчелла. «Никс» приостановили контакты в июле после того, как президент «Джаз» Дэнни Эйндж потребовал за игрока семь активов, включая пики первого раунда будущих драфтов и игроков.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, интерес к Митчеллу также проявляют «Шарлотт» и «Вашингтон».