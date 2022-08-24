Дэнни Эйнджу нравятся предложения двух команд, претендующих на Донована Митчелла

«Нью-Йорк» считается главным претендентом на атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла. Однако президент «Юты» Дэнни Эйндж сообщил доверенным лицам, что ему нравятся предложения, которые сделали две другие команды, сообщает The New York Post.

Команды не называются, но известно, что на игрока также претендуют , , , и «Шарлотт».

не может договориться с «Ютой» по количеству незащищенных драфт-пиков. «Джаз» требует включить в сделку четыре незащищенных драфт-пика первого раунда.

По информации The Athletic, «Нью-Йорк» предложил за Митчелла Эвана Фурнье, Оби Топпина и пять драфт-пиков первого раунда, два из которых не защищены.

🗻 Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?