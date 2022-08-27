Джанмарко Поцекко: «Жена удивляется, почему игроки сборной Италии тратят отпуск на идиотов вроде меня»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поцекко отдал должное игрокам за участие в матчах команды летом.

«Моя жена относится к спорту, как простой обыватель. Он удивляется, почему парни тратят заслуженный отпуск на идиотов вроде меня», – сказал Поцекко.

Сегодня Италия сыграет с Грузией в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Команда Поцекко готовится к выступлению на Евробаскете-2022.

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