«Нетс» – худший клуб в межсезонье-2022 на Востоке по мнению ESPN

Аналитик ESPN Кевин Пелтон оценил действия команд Восточной конференции в нынешнее межсезонье.

Пелтон использовал шкалу A-B-C-D, в которой A – наиболее эффективное управление, а D – наименее удачная деятельность.

Худшую оценку получил – D+. Отмечается, что все три звездных игрока «Нетс» могут не сыграть за клуб в новом сезоне.

Бен Симмонс пропустил больше года из-за травм, Ирвинг не сумел договорился с командой о новом контракте и может быть обменян, а Дюрэнт сам запросил обмен.

Лучшими в рейтинге стали «Бостон» и «Филадельфия». «Сиксерс» сэкономили 15 миллионов долларов на новом контракте Джеймса Хардена и подписали нескольких игроков. «Селтикс» приобрели Малкольма Брогдона и Данило Галлинари.

Оценки ESPN

«Атланта» – B

– A

«Бруклин» – D+

«Шарлотт» – C-

– C+

– B

«Детройт» – B

«Индиана» – B-

– C+

«Милуоки» – B

«Нью-Йорк» – B+

«Орландо» – B

«Филадельфия» – A

«Торонто» – B+

«Вашингтон» – B-

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