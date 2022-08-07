«Нетс» – худший клуб в межсезонье-2022 на Востоке по мнению ESPN

Аналитик ESPN Кевин Пелтон оценил действия команд Восточной конференции в нынешнее межсезонье.
Пелтон использовал шкалу A-B-C-D, в которой A – наиболее эффективное управление, а D – наименее удачная деятельность.
Худшую оценку получил «Бруклин» – D+. Отмечается, что все три звездных игрока «Нетс» могут не сыграть за клуб в новом сезоне.
Бен Симмонс пропустил больше года из-за травм, Ирвинг не сумел договорился с командой о новом контракте и может быть обменян, а Дюрэнт сам запросил обмен.
Лучшими в рейтинге стали «Бостон» и «Филадельфия». «Сиксерс» сэкономили 15 миллионов долларов на новом контракте Джеймса Хардена и подписали нескольких игроков. «Селтикс» приобрели Малкольма Брогдона и Данило Галлинари.
Оценки ESPN
«Атланта» – B
«Бостон» – A
«Бруклин» – D+
«Шарлотт» – C-
«Чикаго» – C+
«Кливленд» – B
«Детройт» – B
«Индиана» – B-
«Майами» – C+
«Милуоки» – B
«Нью-Йорк» – B+
«Орландо» – B
«Филадельфия» – A
«Торонто» – B+
«Вашингтон» – B-