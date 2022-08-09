Данило Галлинари: «Цель с «Бостоном» – чемпионский перстень»

Новобранец «Селтикс» заявил, что рассчитывает в составе команды стать чемпионом .

«Цель с «Бостоном» – чемпионский перстень. Я в НБА уже 14 лет, но это не мешает мне с большим воодушевлением и интересом ждать этой новой главы в карьере. И пока у меня сохраняется подобный энтузиазм, хочу продолжать выступать.

Переход в «Селтикс» – это большие ожидания и вместе с тем ответственность. Я уже общался со многими из одноклубников и представителей тренерского штаба. Они хотят поскорее вернуться к работе, они там на подъеме. Кто-то уже сейчас на базе клуба. Что касается меня, то на даннй момент я сосредоточен на сборной Италии, а уже после этого начну всерьез думать о , – заявил Галлинари.

Что пытается построить в «Юте» Дэнни Эйндж?