Шэннон Шарп: «Лиллард не будет жалеть, если не выиграет титул в «Портленде»

Эксперт Fox Sports Шэннон Шарп считает, что звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов провести всю карьеру , даже если команда не станет чемпионом НБА.

«Я, как и многие, хотел бы видеть его в команде, которая претендует на титул. Но Дэйм смотрит на это по-другому. Следующий контракт принесет ему 400 миллионов долларов и обеспечит несколько поколений его семьи. Это без учета того, что он делает за пределами площадки.

Безусловно, Дэйм хочет бороться за титул, но нет никаких гарантий, что он получит его в другом месте. Претендовать на чемпионство он может и в «Портленде», если отдаст все силы на площадке.

Лиллард говорит, что верность городу для него важнее, чем погоня за титулом. И я не думаю, что Дэйм будет о чем-то жалеть, если не сумеет победить здесь. Он делает то, что должен», – заявил Шарп.

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