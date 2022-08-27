Димитриос Аграванис перейдет в «Реджо-Эмилию»

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Итальянская «Реджо-Эмилия» близка к подписанию контракта с форвардом Димитриосом Аграванисом (27 лет, 208 см), пишет Gazzetta.

В прошлом сезоне Аграванис выступал за греческий «Промитеас». В 18 матчах Еврокубка он набирал в среднем 11,4 очка и 4,6 подбора.

Этим летом к «Реджо-Эмилии» присоединился форвард Матеуш Понитка, известный по выступлению за санкт-петербургский «Зенит».

Итальянский клуб примет участие в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.

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