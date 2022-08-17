Матеуш Понитка подпишет контракт с «Реджо-Эмилией»

Польский форвард (28 лет, 198 см) подпишет трехмесячный контракт с опцией продления на сезон с итальянской «Реджо-Эмилией», сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Понитка провел предыдущие три сезона за . 28-летний игрок выступал за петербургский клуб с июля 2019 года и покинул Россию в марте из-за ситуации в Украине.

В прошлом сезоне поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру в Евролиге.

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